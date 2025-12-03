Con Alexis en la lista: Sevilla presentó los citados para el duelo contra Extremadura por Copa del Rey
Gabriel Suazo aún se mantiene al margen por lesión.
Gabriel Suazo aún se mantiene al margen por lesión.
Sevilla dio a conocer la lista de citados para la segunda ronda de la Copa del Rey, en la cual se enfrentarán a Extremadura.
Alexis Sánchez integró la convocatoria del elenco sevillano, mientras que Gabriel Suazo aún se mantiene al margen debido a una lesión muscular.
Asimismo, el delantero nacional compartió una historia en Instagram con la descripción: "Enfoque y Disciplina", en los campos de entrenamiento de su equipo.
Los dirigidos por el argentino Matías Almeyda buscarán dejar atrás rápidamente la derrota por 2-0 en el derbi andaluz frente a Real Betis de Manuel Pellegrini y retomar el rumbo en la copa nacional.
El duelo entre Sevilla y Extremadura está pactado para el jueves 4 de diciembre a las 17:00 horas y los detallas los podrás encontrar en Cooperativa.cl.
Ver esta publicación en Instagram