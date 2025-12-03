Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey

Con Alexis en la lista: Sevilla presentó los citados para el duelo contra Extremadura por Copa del Rey

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Gabriel Suazo aún se mantiene al margen por lesión.

Sevilla dio a conocer la lista de citados para la segunda ronda de la Copa del Rey, en la cual se enfrentarán a Extremadura.

Alexis Sánchez integró la convocatoria del elenco sevillano, mientras que Gabriel Suazo aún se mantiene al margen debido a una lesión muscular.

Asimismo, el delantero nacional compartió una historia en Instagram con la descripción: "Enfoque y Disciplina", en los campos de entrenamiento de su equipo.

Imagen foto_00000002

Los dirigidos por el argentino Matías Almeyda buscarán dejar atrás rápidamente la derrota por 2-0 en el derbi andaluz frente a Real Betis de Manuel Pellegrini y retomar el rumbo en la copa nacional.

El duelo entre Sevilla y Extremadura está pactado para el jueves 4 de diciembre a las 17:00 horas y los detallas los podrás encontrar en Cooperativa.cl.

