Real Betis de Manuel Pellegrini avanzó con goleada a la tercera ronda de la Copa del Rey
El equipo del DT chileno venció a Torrent, club de la cuarta categoría en España.
Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey, tras golear este miércoles por 1-4 a Torrent CF, equipo de la cuarta categoría del fútbol español.
En la primera parte, los pupilos del entrenador nacional dominaron y tomaron ventaja en el marcador con un doblete de Rodrigo Riquelme (11' y 43').
En el complemento, Riquelme firmó su triplete para consolidarse como figura del encuentro (75'), aunque el equipo sevillano se relajó y el modesto Torrent logró descontar, con tanto de Armando Corbalán (85').
Finalmente, Betis cerró el trámite con el gol definitivo de Angel Ortiz (90').
En la tercera ronda, Real Betis enfrentará a un rival definido por sorteo, que se realizará el martes 9 de diciembre a las 09:00 horas (12:00 GMT).