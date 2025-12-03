Real Betis de Manuel Pellegrini avanzó con goleada a la tercera ronda de la Copa del Rey

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey, tras golear este miércoles por 1-4 a Torrent CF, equipo de la cuarta categoría del fútbol español.

En la primera parte, los pupilos del entrenador nacional dominaron y tomaron ventaja en el marcador con un doblete de Rodrigo Riquelme (11' y 43').

En el complemento, Riquelme firmó su triplete para consolidarse como figura del encuentro (75'), aunque el equipo sevillano se relajó y el modesto Torrent logró descontar, con tanto de Armando Corbalán (85').

Finalmente, Betis cerró el trámite con el gol definitivo de Angel Ortiz (90').

En la tercera ronda, Real Betis enfrentará a un rival definido por sorteo, que se realizará el martes 9 de diciembre a las 09:00 horas (12:00 GMT).