Racing y Vélez definen en Avellaneda al primer semifinalista de la Copa Libertadores

Racing de Avellaneda, con Gabriel Arias en sus alternativas, recibirá este martes a Vélez Sarsfield, equipo de los chilenos Diego Valdés y Claudio Baeza, con el objetivo de sostener la ventaja mínima tras el entretenido triunfo por 0-1 en la ida de la serie de equipos argentinos en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido comenzará a las 19:00 horas (22:00 GMT) y tendrá como escenario un estadio Cilindro de Avellaneda colmado de hinchas de Racing, ya que no habrá hinchada visitante tras una decisión conjunta de los clubes para no fomentar posibles hechos de violencia, en medio de un contexto alarmado por el grave enfrentamiento del mes pasado entre simpatizantes de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El martes pasado, la fiesta preparada por el Fortín en el estadio "José Amalfitani" quedó cancelada en el minuto 53 por el gol de Adrián 'Maravilla' Martínez, ariete de Racing que logró desviar hacia la red un potente remate de su compañero Facundo Mura.

Vélez había perdido por expulsión en el minuto 43 al central Lisandro Magallán, quien recibió dos tarjetas amarillas en apenas nueve minutos y será la principal baja para el partido de este martes en el planteo táctico de Guillermo Barros Schelotto, que había declarado que el defensor surgido en Boca Juniors y con paso por Ajax de Países Bajos era su "jugador más inteligente".

'Maravilla' Martínez, al tope de los goleadores de esta edición de la Copa y máximo artillero histórico de la 'Academia' en torneos internacionales, será la principal carta de ataque del entrenador Gustavo Costas, que en este 2025 propone un juego cada vez más vertical y directo, con el incansable ida y vuelta por las bandas de sus laterales y la recuperación de pelota de sus medios defensivos Santiago Sosa y Juan Nardoni.

El 'Fortín' sigue apostando al fútbol de alto vuelo que se inicia en la distribución de pelota de Agustín Bouzat y pasa al desequilibrio en el último cuarto de cancha desde los pies de Maher Carrizo (convocado a la selección sub-20 de Argentina para el inminente Mundial de Chile) e Imanol Machuca.

Racing y Vélez sumaron el pasado viernes respectivos triunfos en el Torneo Clausura argentino ante Huracán (0-2, goles del colombiano Duván Vergara y Matías Zaracho) y San Martín de San Juan (1-2, tantos de Manuel Lanzini y Dilan Godoy), en la antesala del duelo de Libertadores.

La oncena que usará Costas en la "Academia" será con Facundo Cambeses, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Al frente, Schelotto tendrá en su oncena titular a Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Dilan Godoy e Imanol Machuca.

El vencedor de esta eliminatoria se medirá en semifinales con el ganador del duelo entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que en la ida jugada en el Maracaná de Río de Janeiro dejó un 2-1 para el local.

El duelo será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.