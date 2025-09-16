River Plate y Palmeiras protagonizan choque de colosos en los cuartos de la Copa Libertadores

River Plate, con el chileno Paulo Díaz titular, recibe este miércoles a Palmeiras, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que presenta un duelo entre dos colosos del continente, que destacan no solo por su historia sino también por su gran presente.

El partido comenzará a las 21:30 horas (00:30 GMT del jueves) y tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El 'Millonario', campeón en cuatro ocasiones del máximo torneo continental, llega al duelo como líder de la Zona B del Torneo Clausura argentino y como único invicto de la actual temporada, con cinco triunfos y tres empates en las primeras ocho jornadas.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien regresó en 2024 al club con la Libertadores como objetivo máximo, vienen de derrotar el pasado sábado a Estudiantes por 1-2. Este triunfo estiró a 12 la cifra de partidos sin perder de River, cuya última derrota fue en junio por 2-0 ante Inter de Milán en el Mundial de Clubes.

Tras una primera gran primera fase en la Libertadores, con tres triunfos y tres empates que lo dejaron líder de su grupo, el conjunto argentino se enfrentó el mes pasado al paraguayo Libertad en los octavos de final y, pese a que no logró imponer su juego, logró clasificar por penales tras un 1-1 en el global.

Pensando en el duelo de este miércoles, Gallardo reservó el sábado a algunos titulares y cuenta con un amplio abanico de opciones pensando en el once que recibirá a Palmeiras.

La formación del "Millo" será con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

El 'Verdao', por su parte, también llega en un gran momento futbolístico y buscará dejar en el camino a River en busca de su cuarta Libertadores.

En la fase grupal, Palmeiras fue una aplanadora, con seis triunfos en seis partidos, marcando 17 goles y recibiendo solo cuatro. En octavos de final, liquidó la serie en la idea con un contundente 0-4 ante Universitario de Lima, seguido de un empate 0-0 en Sao Paulo.

En el plano local, los dirigidos por Abel Ferreira vienen de aplastar a Internacional de Porto Alegre con un contundente 4-1, con un hat-trick de su máximo goleador en la temporada, el joven Vítor Roque.

Con ese resultado, quedó en la segunda ubicación del campeonato brasileño, con cuatro puntos menos que el líder Flamengo, pero con un partido pendiente.

El partido ante Internacional marcó además el debut del experimentado Andreas Pereira, flamante refuerzo del club proveniente de Fulham de Inglaterra.

La oncena de Palmeiras será con Weverton; Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio; Felipe Anderson, José Manuel López y Vítor Roque.

El duelo será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela.

El vencedor de esta llave, que se definirá la próxima semana en Brasil, se medirá en semifinales con el ganador del duelo entre Liga de Quito y Sao Paulo.

