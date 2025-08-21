Juan Tagle por hechos de violencia en Avellaneda: Hubo situaciones vejatorias contra hinchas

Juan Tagle, presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, conversó con Cooperativa Deportes y tuvo palabras para lo ocurrido la noche de ayer miércoles en los hechos de violencia que afectaron a los hinchas de Universidad de Chile en el duelo ante Independiente.

"Es lamentable lo que pasó, las imágenes que vimos son de una crudeza que hace mucho tiempo no veíamos", dijo Tagle en diálogo con nuestro panel.

"Hubo situaciones vejatorias en contra de algunos hinchas, y por el violencia que se vio, solo queda condenar y ojalá se pueda investigar a fondo todas las responsabilidades que hubo en la organización del partido y la falta de vigilancia en un hecho que ensombrece el fútbol sudamericano", añadió.