Carabineros recuperó en tiempo récord vehículo robado a Marcelo "Rambo" Ramírez

Carabineros recuperó en tiempo récord el automóvil del exfutbolista Marcelo Ramírez, robado desde el estacionamiento de un supermercado en la comuna de Lo Barnechea de la Región Metropolitana.

El robo ocurrió a las 13:50 horas del martes en un supermercado de avenida Las Condes, hasta donde concurrió personal policial tras la denuncia del afectado.

En el lugar se entrevistaron con el exarquero de Colo Colo, quien señaló que mientras realizaba compras en el supermercado Líder de Puente Nuevo, dejó su vehículo estacionado.

Al regresar, Ramírez se percató de que desconocidos lo habían sustraído, dándose a la fuga en dirección desconocida.

Carabineros inició las diligencias correspondientes para dar con el paradero del automóvil y de los autores del ilícito.

La Investigación finalizó exitosamente luego de que Carabineros encontró el vehículo en Los Bambúes, comuna de La Florida.