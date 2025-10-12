Claudio Borghi envió afectuoso mensaje de apoyo a Mauricio Cataldo tras ACV

El exfutbolista Mauricio Cataldo sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) a inicios de mes y, en medio de su recuperación, recibió un caluroso saludo de Claudio Borghi.

El "Bichi", que dirigió a Cataldo en Audax Italiano en 2003, habló sobre la cercanía entre ambos.

"Al 'Catita', yo lo quiero mucho, hablamos cada tanto. Es muy joven todavía (46 años), esperemos que se mejore pronto. Parece que se está recuperando, pero es un físico que está bien golpeado", dijo al medio AS.

"Me contaba que jugaba partidos. Me decía 'hoy jugué bien, hice un golazo'. Algo típico de un chico que le gusta mucho el fútbol y que no pudo estar en la actividad todo el tiempo que hubiese querido. Que me quería mucho, que me mandaba un beso, cosas muy cariñosas", rememoró.

Cataldo, autor de un mítico gol de rabona para Universidad de Concepción ante Universidad de Chile en el Apertura 2003, tuvo que ser intervenido de urgencia la noche del pasado 2 de octubre, donde quedó internado en el inicio del proceso de recuperación.