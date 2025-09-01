Exjugadores de La Roja animarán partido conmemorativo por el bronce olímpico en Sydney 2000

Los exfutbolistas de La Roja decidieron celebrar en grande los 25 años de la histórica medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y decidieron agendar para el sábado 22 de noviembre un partido de exhibición en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El evento bautizado como "Rojo Histórico", reunirá figuras de distintas generaciones vinculados al seleccionado nacional, enfrentando al equipo olímpico en el que estarán figuras de la talla de Iván Zamorano, Rafael Olarra y Sebastián "Chamagol" González.

En tanto, en la vereda rival dirán presentes los exjugadores de la llamada "Generación Dorada" como Gonzalo Jara, Mauricio Pinilla y Matías Fernández, quienes participaron del bicampeonato de Copa América que se consiguió entre 2015 y 2016.

Con un aforo de 10 mil espectadores, el compromiso arrancará a partir de las 19:00 horas en La Florida y las entradas estarán presentes a partir de este martes 2 de septiembre, a través de la plataforma de Punto Ticket a las 20:00 horas.