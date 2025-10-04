Falleció Edú Manga, exjugador de Universidad Católica, a los 58 años
El exseleccionado brasileño defendió "La Franja" a fines de los años 90.
El exseleccionado brasileño defendió "La Franja" a fines de los años 90.
Durante la noche del pasado viernes 3 de octubre se comunicó el fallecimiento del exfutbolista brasileño Edú Manga a los 58 años, quien defendió múltiples camisetas y tuvo un paso por el torneo chileno.
Eduardo Antônio dos Santos, que jugó para Universidad Católica en 1998, feneció a causa de problemas renales que lo tenían internado en Barueri, municipio del estado de Sao Paulo.
El otrora volante fue seleccionado brasileño para la Copa América 1987 y las Clasificatorias al Mundial de Italia 1990. Con la UC disputó mayormente la Copa Mercosur en el segundo semestre de 1998, completando cinco partidos en ese torneo y un total de de 11 encuentros y dos goles.
Palmeiras, su club formador, dedicó un mensaje de despedida. Club América de México y Emelec de Ecuador se sumaron a las condolencias.
Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188… pic.twitter.com/K66abICCym— SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025
El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club.— Club América (@ClubAmerica) October 3, 2025
Expresemos nuestra más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.
Q. E. P. D. pic.twitter.com/P1k6j63TX2
Nota de pesar 🙏🏽 pic.twitter.com/iiCVhbcarS— Club Sport Emelec (@CSEmelec) October 3, 2025