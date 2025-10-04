Falleció Edú Manga, exjugador de Universidad Católica, a los 58 años

Durante la noche del pasado viernes 3 de octubre se comunicó el fallecimiento del exfutbolista brasileño Edú Manga a los 58 años, quien defendió múltiples camisetas y tuvo un paso por el torneo chileno.

Eduardo Antônio dos Santos, que jugó para Universidad Católica en 1998, feneció a causa de problemas renales que lo tenían internado en Barueri, municipio del estado de Sao Paulo.

El otrora volante fue seleccionado brasileño para la Copa América 1987 y las Clasificatorias al Mundial de Italia 1990. Con la UC disputó mayormente la Copa Mercosur en el segundo semestre de 1998, completando cinco partidos en ese torneo y un total de de 11 encuentros y dos goles.

Palmeiras, su club formador, dedicó un mensaje de despedida. Club América de México y Emelec de Ecuador se sumaron a las condolencias.

Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188… pic.twitter.com/K66abICCym — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club.



Expresemos nuestra más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.



Q. E. P. D. pic.twitter.com/P1k6j63TX2 — Club América (@ClubAmerica) October 3, 2025