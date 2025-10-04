Síguenos:
Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Falleció Edú Manga, exjugador de Universidad Católica, a los 58 años

El exseleccionado brasileño defendió "La Franja" a fines de los años 90.

Falleció Edú Manga, exjugador de Universidad Católica, a los 58 años
Durante la noche del pasado viernes 3 de octubre se comunicó el fallecimiento del exfutbolista brasileño Edú Manga a los 58 años, quien defendió múltiples camisetas y tuvo un paso por el torneo chileno.

Eduardo Antônio dos Santos, que jugó para Universidad Católica en 1998, feneció a causa de problemas renales que lo tenían internado en Barueri, municipio del estado de Sao Paulo.

El otrora volante fue seleccionado brasileño para la Copa América 1987 y las Clasificatorias al Mundial de Italia 1990. Con la UC disputó mayormente la Copa Mercosur en el segundo semestre de 1998, completando cinco partidos en ese torneo y un total de de 11 encuentros y dos goles.

Palmeiras, su club formador, dedicó un mensaje de despedida. Club América de México y Emelec de Ecuador se sumaron a las condolencias.

