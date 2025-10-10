Falleció Jorge Puntarelli, exjugador de Everton, S. Wanderers y U. Católica

El fútbol chileno se vistió de luto tras el fallecimiento de Jorge Puntarelli Encina, exjugador de Everton, Santiago Wanderers y Universidad Católica, entre otros clubes, a los 70 años de edad.

La triste noticia fue comunicada la noche del jueves 9 de octubre recién pasado, a través de la cuenta de Facebook de la Agrupación de Futbolistas Oro y Cielo: "Informamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo Sr. Jorge Puntarelli (Q.E.P.D.). Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia".

La carrera profesional de Puntarelli comenzó en Unión San Felipe en 1974, para luego defender a Santiago Wanderers, aunque sus mayores éxitos fueron junto a Everton, que defendió entre 1980 y 1983, incluyendo el ascenso a Primera División en 1982.

Además vistió la camiseta "cruzada" de la UC entre 1978 y 1979. También jugó para Deportes Antofagasta (1983-1984), Iván Mayo de su natal Villa Alemana, con ascenso a Segunda División en 1986, y Deportes Linares, último club de su trayectoria (1989).

Everton utilizó sus canales en redes sociales para extender sus condolencias por la partida de Puntarelli.