Iván Zamorano y David Pizarro compartieron en partido de "Viejas Glorias" de la Serie A

Este sábado se disputó el segundo encuentro de la Serie A Operazione Nostalgia, un evento amistoso que reúne a figuras históricas del fútbol italiano en lo que muchos consideran la "época dorada" de la liga, la cual contó con los chilenos Iván Zamorano y David Pizarro en el Estadio "Romeo Menti" de Vicenza.

Ambos exseleccionados, que brillaron en su paso por Inter de Milán y AS Roma, fueron rivales. Mientras el exatacante formó en The Winning Eleven, el exvolante militó en The Master League, que ganó 9-5. Además de los nacionales, también participaron otras glorias como Francesco Totti, Rivaldo, Antonio Di Natale o Andrea Barzagli.

La figura del compromiso fue Stefan Schwoch, quien lideró la goleada junto a Di Natale. Dentro del elenco vencedor también marcaron Massimo Marazzina, Christian Lantignotti, Roberto Murgita y el propio Pizarro, quien selló su presencia con uno de los tantos del espectáculo.

Este fue el segundo de tres encuentros programados por Operazione Nostalgia. El primero se disputó en Parma el pasado 8 de junio, mientras que el cierre está pactado para el 6 de septiembre, en el Estadio "Oreste Granillo" de Reggio Calabria.