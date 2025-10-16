Jorge "Peineta" Garcés recordó con emoción a Bonvallet: "Me hubiese gustado hacer algo"

Jorge Garcés, histórico entrenador del fútbol chileno, recordó con emoción su amistad con Eduardo Bonvallet y afirmó que le hubiera gustado "hacer algo" más antes del deceso del exfutbolista y comunicador.

"Cuando supe lo de Bonvallet, lloré toda la noche", confesó "Peineta", visiblemente emocionado, en el programa Máximas de TNT Sports.

"Un mes antes de que Eduardo muriera, habíamos almorzado juntos. Éramos muy cercanos, hablábamos siempre. Me hubiese gustado conversar con él en los días previos, quizás pude hacer algo", relató Garcés.

El técnico también reflexionó sobre la fuerte lucha que enfrentaba el comentarista deportivo.

"Él era demasiado aprensivo y no exteriorizaba. Hacía programas entretenidos, pero dejar los problemas fuera del vestuario era una lucha permanente. Quería un Chile ganador, sabía que teníamos jugadores de calidad y carácter", comentó Garcés.

Además, Garcés revivió una anécdota que marcó al plantel campeón de 2001 con Santiago Wanderers, cuando decidió programar entrenamientos durante Fiestas Patrias.

"Les entregaba un cronograma con 20 días de trabajo y lo pegaban en el refrigerador. Cuando se dieron cuenta de que había práctica el 18 y doble jornada el 19, vinieron a pedirme que los liberara. Les dije que no, que también había sido jugador y sabía cómo era. Fue tenso, no me saludaban, pero al final logramos celebrar como campeones a fin de año", recordó entre risas.

La entrevista completa a Jorge Garcés será emitida este jueves 16 de octubre a las 21:30 horas en TNT Sports.