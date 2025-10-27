Radical cambio: Dani Alves reapareció como predicador tras ser absuelto en caso de agresión sexual

El exfutbolista brasileño Dani Alves, absuelto en marzo del delito de agresión sexual y por el que pasó más de un año en prisión, reapareció públicamente ejerciendo una nueva faceta como predicador evangélico en la Iglesia Elim Girona, donde compartió su testimonio ante los fieles.

"Hay que tener fe en Dios, yo soy una prueba de ello. Hice un pacto con Dios", se le escucha decir al otrora jugador de FC Barcelona, Sevilla y la selección de Brasil en un congreso religioso.

"En medio de la tempestad apareció un mensajero de Dios. Me llevó a la Iglesia, al camino, y hoy estoy aquí gracias a ellos", afirmó con emoción en el evento se lo vio cantando, orando y compartiendo reflexiones bíblicas con los asistentes.

Alves permaneció catorce meses en prisión preventiva tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona en 2022. Aunque inicialmente fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la sentencia por insuficiencias probatorias, lo que permitió su libertad.