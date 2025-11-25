FIFA dio a conocer los bombos para el sorteo de los grupos del Mundial 2026

Este martes, FIFA oficializó la conformación de los bombos y el horario del sorteo de los grupos para el Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre.

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas (17:00 GMT) en Washington, con presencia de todas las selecciones clasificadas a la cita planetaria.

La organización también confirmó que los combinados clasificados porRepechaje quedarán en el bombo 4.

Revisa la conformación de los bombos a continuación:

Bombo 1:

Canadá (Anfitrión)

México (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2:

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3:

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4: