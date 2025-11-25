Síguenos:
FIFA dio a conocer los bombos para el sorteo de los grupos del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además, se confirmó la fecha y hora del evento.

Este martes, FIFA oficializó la conformación de los bombos y el horario del sorteo de los grupos para el Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre.

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas (17:00 GMT) en Washington, con presencia de todas las selecciones clasificadas a la cita planetaria.

La organización también confirmó que los combinados clasificados porRepechaje quedarán en el bombo 4.

Revisa la conformación de los bombos a continuación:

Bombo 1:

  • Canadá (Anfitrión)
  • México (Anfitrión)
  • Estados Unidos (Anfitrión)
  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania

Bombo 2:

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

Bombo 3:

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Catar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4:

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • Ganadores de los Repechajes UEFA
  • Ganadores del Repechaje intercontinental

En portada