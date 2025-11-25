FIFA dio a conocer los bombos para el sorteo de los grupos del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Además, se confirmó la fecha y hora del evento.
Este martes, FIFA oficializó la conformación de los bombos y el horario del sorteo de los grupos para el Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre.
El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas (17:00 GMT) en Washington, con presencia de todas las selecciones clasificadas a la cita planetaria.
La organización también confirmó que los combinados clasificados porRepechaje quedarán en el bombo 4.
Revisa la conformación de los bombos a continuación:
Bombo 1:
Bombo 2:
Bombo 3:
Bombo 4: