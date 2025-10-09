Paulo Díaz apareció en la órbita de un grande del fútbol mexicano

En medio de las dudas que han surgido sober su continuidad en River Plate debido a su irregular rendimiento, el defensa nacional Paulo Díaz apareció en la órbita de Monterrey para la próxima temporada.

La información la entregó el portal Fútbol Total, el cual aseguró que los Rayados volverían a la carga por el seleccionado chileno, a quien trataron de fichar sin éxito en octubre del año pasado.

De acuerdo con el citado medio, la idea del elenco regiomontano es que el formado en Palestino se transforme en el compañero de zaga del experimentado central español Sergio Ramos.

Cabe recordar que anteriormente, Diario Olé de Argentina reveló que en el entorno de Díaz estaban aguardado por recibir una oferta desde Medio Oriente para que el futbolista saliera en enero.

Sin embargo, la aparición de los albiazules podría alterar los planes del jugador de 31 años, quien tiene contrato vigente con el River Plate hasta diciembre de 2027.