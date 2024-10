"Futbolista frustrado", el nuevo libro que llega a las bibliotecas de los futboleros

El libro "Futbolista frustrado" es la nueva obra del periodista José Ignacio Valdivia, quien en este escrito narra la historia de un niño que tiene el anhelo de convertirse en futbolista profesional.

"Este libro es un reflejo de la pasión por el fútbol. De las pichangas en el colegio, en una cancha, en una plaza, en el patio de alguna casa o simplemente, en algún rincón donde uno pudiera estar largas horas, o tardes, jugando sin medir el tiempo, ni las preocupaciones de hoy", explicó el autor.

"El deseo de niño, y de muchos es ser futbolista ¿Quién no soñó con eso? ¿Quién no pensaba en solo jugar para ser reconocido, famoso y ganar plata? ¿Quién no soñó en poder llegar a algún club de fútbol para jugar de forma profesional?", añadió.

Por medio de esas páginas, el autor cuenta la historia del deseo de ser futbolista y la razón por la que no llegó a serlo.

A quienes se interesen en adquirir el libro los contactos son a través del correo electrónico joseignaciovl@gmail.com o al Instagram @pepenacho72