Irán abrió un caso judicial por un video "inmoral" de un futbolista y su esposa

La Justicia iraní informó este martes de que abrió un caso judicial por la publicación en redes sociales de un vídeo de boda "contrario a la moral pública" del futbolista Saeid Karimi y su esposa, en el que ella no usa velo islámico, viste pantalones cortos y en el que la pareja se besa y abraza.

Tras la publicación del video mencionado, atribuido al jugador del club Malaván, se le abrió una investigación oficial en la Fiscalía de Anzali", anunció el fiscal general de la provincia de Guilán, Kamaleddin Musavi, informó la agencia IRNA.

El fiscal denunció que el vídeo en el que aparece Karimi con su esposa, cuyo nombre no ha trascendido, es "contrario a la moral pública".

El video elaborado con motivo de la boda del jugador del equipo Malaván de la ciudad portuaria Bandar Anzali muestra a su ya esposa sin el velo islámico y vestida con la equipación del club, incluido el pantalón corto, en las gradas y en el campo del estadio del club, mientras se ve a la pareja abrazándose y besándose.