Luto en Ecuador: Futbolista Marcos Olmedo murió a los 26 años en accidente automovilístico

El futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo, que militaba en Mushuc Runa, falleció este domingo 24 de agosto a los 26 años en un accidente de tránsito registrado en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

De acuerdo a información del servicio de emergencias ECU-911, se registró un choque entre dos vehículos en una carretera de la localidad de Quinindé, donde además de Olmedo fallecieron otros dos hombres, de entre 30 y 34 años.

En el sitio del siniestro agentes de tránsito y de la Policía recaban indicios para determinar cuáles fueron las causas de la fatal colisión entre automóviles.

Por su parte, el fútbol ecuatoriano se volcó en muestras de luto por Olmedo. Mushuc Runa, club al que arribó el pasado mes de junio, emitió un comunicado en redes sociales.

"Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos", escribió el elenco de Ambato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mushuc Runa Sporting Club (@mushucrunasc_)

El Nacional, anterior club de Olmedo, portó un lienzo especial antes de enfrentar, y luego vencer por 1-0, a Liga Deportiva Universitaria de Quito, otro exequipo del futbolista.

"Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera. Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo", señaló el comunicado El Nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec)

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también lamentó el fallecimiento de Olmedo, recordando su trayectoria y el título de la Copa Ecuador 2024 que alcanzó con El Nacional.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país", añadió la FEF en su nota de condolencias.