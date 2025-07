Iván Zamorano será el primer futbolista chileno con carta de “Héroe” en el videojuego EA FC 26

El histórico delantero Iván Zamorano, reconocido por sus pasos en Real Madrid o Inter de Milán, fue anunciado como parte del videojuego EA Sports FC 26, que contará con el chileno como uno de los nuevos "Héroes" del modo Ultimate Team.

La noticia fue adelantada por Radar FC, que señaló que "Bam Bam" tendrá una carta especial como homenaje a su dilatada trayectoria en la que también destacan equipos como Colo Colo o América de México, además de sus campañas con la Roja en los años 90.

Así mismo, esta será la primera vez que un chileno alcanza esta categoría dentro del juego. Ya que las cartas "Héroes" son versiones especiales de futbolistas retirados que destacaron en momentos icónicos a nivel de clubes o selecciones.

Aunque tienen una valoración inferior a las "Íconos" (categoría más alta del juego), también son altamente cotizadas por los fanáticos y se utilizan en modos competitivos dentro de Ultimate Team.

Según el mencionado sitio, Zamorano tendrá una media de 89 (valoración que otorga EA FC) y será demarcado como DC (delantero centro) con 88 de ritmo, 90 de tiro, 70 de pases, 88 de regates, 40 de defensa y un físico de 84.

A NEW HEROIC PRESENCE IS IN THE RADAR📡!



Ivan Zamorano, a legend of the Chilean National Team, Colo Colo and Inter Milan, is currently set to be in the new heroes team in #FC26.@CaciqueENG 😉



Remember to follow @LeanDesign_ and @RadarFC_ for more content like this! pic.twitter.com/PsrbhEmADM