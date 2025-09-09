Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

El increíble pedido que le hizo Flamengo a la ONU: Ser considerada una nación

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Si fuéramos un país, tendríamos la 36ª población más grande del mundo", dijo Zico.

El increíble pedido que le hizo Flamengo a la ONU: Ser considerada una nación
Flamengo presentó esta semana un proyecto inédito al solicitarle formalmente a la Organización de las Naciones Unidas ser reconocido como la primera "nación simbólico-cultural" del planeta.

La campaña, encabezada por Zico, ídolo máximo del club, plantea que los 45 millones de simpatizantes del 'Mengao' constituyen una comunidad que supera cualquier frontera geográfica.

c expresó la leyenda brasileña, vocero del movimiento, en el lanzamiento oficial.

"Somos más de 45 millones de personas unidas bajo una sola bandera. Exigimos que la ONU reconozca que existe una nación que no se forma por geografía, sino por sentimiento colectivo", añadió.

La propuesta no busca efectos legales ni políticos, sino obtener un gesto formal que refleje el impacto cultural y social del club carioca.

"Flamengo ya es un fenómeno global. Esta campaña busca mostrar al mundo esa fuerza emocional que nos conecta a todos", remarcó el exjugador.

Para avanzar con el pedido, el club habilitó una web oficial donde invita a los hinchas a firmar una petición digital. El objetivo es alcanzar un número de adhesiones significativo que respalde el carácter masivo de la iniciativa.

"Sería la validación internacional de un fenómeno ya evidente en Brasil y en el mundo", sentenció Zico.

