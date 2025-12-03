Erick Pulgar nuevamente gritó campeón con Flamengo tras conquistar el Brasileirao

El chileno Erick Pulgar, solo cinco días después de ganar la Copa Libertadores, volvió a gritar campeón con Flamengo, tras conquistar este miércoles el título del Brasileirao, con el triunfo por 1-0 sobre Ceará en la penúltima fecha del torneo.

El conjunto carioca sumó 78 puntos, cinco más que su escolta Palmeiras, una distancia imposible de alcanzar para el "Verdao", faltando solo una fecha y tres unidades más en disputa.

El triunfo se gestó con un solitario gol de Samuel Lino, tras asistencia de Jorge Carrascal, en el minuto 37.

Con la victoria, Flamengo conquistó su noveno título en el Brasileirao, sumándose a los que logró en 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 y 2020.

Del mismo modo, ganó su tercer título del año, tras obtener la Supercopa de Brasil y la Copa Libertadores de América.

Pulgar, por su lado, se coronó por primera vez campeón en el Brasileirao, y sumó su séptimo título con los cariocas.

Los títulos de Pulgar con Flamengo: