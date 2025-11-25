Arsenal y Bayern Munich protagonizan duelo estelar por el liderato de la Champions

Arsenal recibe a Bayern Munich en Emirates Stadium por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League este miércoles 26 de noviembre, en lo que promete ser un duelo de alta intensidad en la lucha por el liderato de la competencia.

El elenco del norte de Londres comenzó de la mejor manera en la Liga de Campeones con cuatro triunfos sobre Olympiakos por 2-0, Atlético de Madrid por 4-0, Slavia Praga por 3-0 y a Athletic Club por 2-0, esperando continuar con la racha y asentarse en el primer puesto.

El posible once inicial de Mikel Arteta es con: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino; Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard.

Por el otro lado, los alemanes también mantienen una campaña perfecta en el torneo europeo tras superar a PSG por 2-1, 4-0 a Brujas, 5-1 a Pafos y 3-1 a Chelsea, por lo que irán en busca de la consolidación de su campaña en su visita a Inglaterra.

El equipo que prepara el DT Vincent Kompany es con: Manuel Neur; Josip Stanisic, Dayoy Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshiua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Michael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane.

El duelo que será dirigido por el italiano Marco Guida está pactado para el miércoles 26 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) y podrás verlo por las pantallas de ESPN, mientras que en streaming será transmitido por Disney+.

Además, todos los detallas estarán disponibles en Cooperativa.cl.

Revisa toda la programación de la jornada a continuación: