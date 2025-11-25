Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.3°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Arsenal y Bayern Munich protagonizan duelo estelar por el liderato de la Champions

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambos elencos suman una campaña perfecta en cuatro duelos disputados.

Arsenal y Bayern Munich protagonizan duelo estelar por el liderato de la Champions
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Arsenal recibe a Bayern Munich en Emirates Stadium por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League este miércoles 26 de noviembre, en lo que promete ser un duelo de alta intensidad en la lucha por el liderato de la competencia.

El elenco del norte de Londres comenzó de la mejor manera en la Liga de Campeones con cuatro triunfos sobre Olympiakos por 2-0, Atlético de Madrid por 4-0, Slavia Praga por 3-0 y a Athletic Club por 2-0, esperando continuar con la racha y asentarse en el primer puesto.

El posible once inicial de Mikel Arteta es con: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino; Bukayo Saka, Eberechi Eze y Leandro Trossard.

Por el otro lado, los alemanes también mantienen una campaña perfecta en el torneo europeo tras superar a PSG por 2-1, 4-0 a Brujas, 5-1 a Pafos y 3-1 a Chelsea, por lo que irán en busca de la consolidación de su campaña en su visita a Inglaterra.

El equipo que prepara el DT Vincent Kompany es con: Manuel Neur; Josip Stanisic, Dayoy Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshiua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Michael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane.

El duelo que será dirigido por el italiano Marco Guida está pactado para el miércoles 26 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT) y podrás verlo por las pantallas de ESPN, mientras que en streaming será transmitido por Disney+.

Además, todos los detallas estarán disponibles en Cooperativa.cl.

Revisa toda la programación de la jornada a continuación:

  • Copenhague vs. Kaitat Almaty. 14:45 horas. Parken.
  • Pafos vs. Monaco. 14:45 horas. Alphamega Stadium.
  • Arsenal vs. Bayern Munich. 17:00 horas. Emirates Stadium.
  • Atlético de Madrid vs. Inter de Milán. 17:00 horas. Royadh Air Metropolitano.
  • Eintracht Frankfurt vs. Atalanta. 17:00 horas. Deutsche Bank Park.
  • Liverpool vs. PSV. 17:00 horas. Anfield Road.
  • Olympiakos vs. Real Madrid. 17:00 horas. Stadio "Giorgios Karaiskáki".
  • PSG vs. Tottenham. 17:00 horas. Parque de los Príncipes.
  • Sporting de Lisboa vs. Brujas. 17:00 horas. Estadio "José Alvalade".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada