Cristhofer Mesías encabezó el listado de los jugadores con más tarjetas en la Liga de Primera

Finalizada la temporada en la Liga de Primera se comienza a desglosar los detalles de lo que fue el torneo y, si se trata de friccionar un partido, uno de los que supo hacerlo fue el volante Cristhofer Mesías tras recibir 13 amarillas jugando para Cobresal.

Según las estadísticas, el mediocampista nacional de 27 años fue el jugador que más tarjetas recibió a lo largo del torneo. Le siguen muy de cerca dos compatriotas: el delantero Nicolás Orellana, de Audax Italiano, y el defensor Diego Ulloa, de Unión La Calera, ambos con 12.

Otro de los que destaca en este listado es Arturo Vidal, quien jugando para Colo Colo acumuló un total de 10 amarillas y una roja, misma cifra que consiguió su compañero sirio Emiliano Amor, pero con 9 amonestaciones y 2 expulsiones.

Revisa el listado completo: