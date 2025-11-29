Iquique, Unión Española y Limache protagonizan jornada decisiva en la lucha por la permanencia

La Liga de Primera tendrá este domingo 30 de noviembre un día trascendental, con partidos en simultáneo que pueden sentenciar los dos descensos en la penúltima fecha de la temporada 2025.

Deportes Iquique (21 puntos), Unión Española (21) y Deportes Limache (25) saltarán a la cancha en sus cruciales desafíos a las 18:00 horas.

La matemática para los "tomateros" es simple: La victoria ante Unión La Calera los mantendrá en la máxima categoría. Incluso, los también apodados "cerveceros" pueden sostenerse en Primera División con una derrota, siempre y cuando Iquique y Unión también pierdan.

Para Iquique y Unión es indispensable que Limache tropiece en el "Nicolás Chahuán", pero si no logran ganar ambos quedarán virtualmente descendidos, debido a su desastrosa diferencia de gol, que los tiene en desventaja por más de 10 anotaciones.

Sin embargo, los nortinos tienen una cuenta aparte, ya que Everton también peligra con 26 puntos. Una victoria dejará a los iquiqueños solo a dos puntos de los viñamarinos de cara a la última fecha. Será un matar o morir en el Sausalito.

Sobre la cancha del Santa Laura no solo se disputará el descenso por parte de la Española. O'Higgins también se juega la vida en la batalla por un lugar en la Copa Libertadores 2026.

El elenco rancagüino llega con 50 puntos en la cuarta ubicación y están obligados a imponerse para no cederle terreno a las universidades; especialmente a la U, que es tercera con 51 unidades y que jugará ante Audax con el resultado ya sabido.

Podrás seguir todos los detalles de la emocionante jornada dominical a través de Cooperativa.cl.