Deportes La Serena lamentó dos lesiones en empate ante la U en La Portada
Publicado:
Deportes La Serena empató 1-1 ante Universidad de Chile en La Portada, en duelo pendiente de la fecha 23, un encuentro que quedó marcado por dos lesiones que lamentaron los granates: Sebastián Díaz, quien tuvo un choque de cabezas y salió en ambulancia; y Angelo Henríquez, quien apenas jugó cuatro minuto y tuvo que dejar la cancha en camilla.
