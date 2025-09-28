Deportes La Serena empató 1-1 ante Universidad de Chile en La Portada, en duelo pendiente de la fecha 23, un encuentro que quedó marcado por dos lesiones que lamentaron los granates: Sebastián Díaz, quien tuvo un choque de cabezas y salió en ambulancia; y Angelo Henríquez, quien apenas jugó cuatro minuto y tuvo que dejar la cancha en camilla.

LEER ARTICULO COMPLETO