Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.6°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Deportes La Serena lamentó dos lesiones en empate ante la U en La Portada

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Deportes La Serena empató 1-1 ante Universidad de Chile en La Portada, en duelo pendiente de la fecha 23, un encuentro que quedó marcado por dos lesiones que lamentaron los granates: Sebastián Díaz, quien tuvo un choque de cabezas y salió en ambulancia; y Angelo Henríquez, quien apenas jugó cuatro minuto y tuvo que dejar la cancha en camilla.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados