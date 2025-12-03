Malas noticias para Suazo y Sánchez: Sevilla recibe duro castigo tras escándalo en el derbi

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó a Sevilla, club donde militan los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, con la clausura parcial de su estadio durante tres partidos tras los incidentes del derbi frente a Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

La medida incluye además una multa de 45 mil euros y obliga al club a informar en un plazo de 24 horas qué sectores del fondo norte deberán cerrarse en el "Ramón Sánchez-Pizjuán" para garantizar el cumplimiento íntegro de la resolución disciplinaria.

El partido fue interrumpido durante quince minutos por el lanzamiento reiterado de objetos desde las gradas del recinto, acción que comenzó en el minuto 79 y volvió a repetirse en el 86 tras la expulsión de Isaac Romero, obligando al árbitro a activar el protocolo para que ambos se retirasen hacia los vestuarios.

Además del castigo al club, el Comité sancionó con dos fechas al propio Romero por su expulsión con roja directa, al considerar que se produjo de manera violenta y sin disputa del balón, desestimando así las alegaciones que apuntaba a una falta previa sobre el delantero de Sevilla antes de su reacción.