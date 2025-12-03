Real Madrid tumbó a Athletic de Bilbao con golazos de Mbappé y volvió a la caza por el liderato

Real Madrid contó con dos golazos del francés Kylian Mbappé para vencer por 0-3 a Athletic Club de Bilbao en San Mamés, en un duelo adelantado de la fecha 19, y volvió a la caza del liderato en La Liga de España.

El cuadro merengue, tras haber perdido la cima en la fecha pasada, cortó una racha de tres empates consecutivos y sumó 36 puntos, quedando a uno del líder Barcelona, que ganó a Atlético de Madrid este martes.

La figura del triunfo madridista fue Mbappé. Abrió el camino con un golazo en el minuto 6, tras eludir a dos defensas y sacar un derechazo desde la medialuna; y firmó el tercer tanto, el de la tranquilidad, con un preciso remate desde fuera del área (59').

El otro tanto del Madrid fue de Eduardo Camavinga poco antes del final de la primera parte (42').

Los vascos, con la derrota, quedaron en el octavo lugar, con 20 puntos, y enfrentarán en la próxima jornada a Atlético de Madrid.

Real Madrid, en cambio, jugará este fin de semana en el "Santiago Bernabéu" ante Celta de Vigo el domingo, un día después del líder Barcelona, que visitará al Betis de Manuel Pellegrini el sábado, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.