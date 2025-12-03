Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa
[VIDEO] La reacción del "Dibu" Martínez ante el error del arquero suplente de Aston Villa en la Premier
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Marco Bizot tuvo una floja reacción en el gol de Brighton.
El portero argentino Emiliano "Dibu" Martínez es suplente en la derrota momentánea de Aston Villa ante Brighton.
Y el argentino tuvo una incrédula reacción frente al grosero error de Marco Bizot al tratar de cortar un córner en contra que terminó en gol rival.
Revisa el momento a continuación:
La cara del Dibu Martínez tras el error de Bizot en el 1-0 de Brighton...
📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/B0KzEnICo2
Jan Paul van Hecke. Big mistake by Bizot
Premier League | 🏴 Brighton 1-0 Aston Villa
pic.twitter.com/CmcFk3rcqr