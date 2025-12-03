Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.8°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] La reacción del "Dibu" Martínez ante el error del arquero suplente de Aston Villa en la Premier

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Marco Bizot tuvo una floja reacción en el gol de Brighton.

[VIDEO] La reacción del
 Captura
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El portero argentino Emiliano "Dibu" Martínez es suplente en la derrota momentánea de Aston Villa ante Brighton.

el argentino tuvo una incrédula reacción frente al grosero error de Marco Bizot al tratar de cortar un córner en contra que terminó en gol rival.

Revisa el momento a continuación:

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada