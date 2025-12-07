Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago25.3°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

[VIDEO] Cagliari y Roma protagonizaron conato por intento de parar el juego acusando lesión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "rossoblú" quisieron enfriar el partido ante su ventaja en el marcador.

[VIDEO] Cagliari y Roma protagonizaron conato por intento de parar el juego acusando lesión
 Captura / ESPN
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cagliari cosechó un triunfo de 1-0 ante AS Roma por la fecha 14 de la Serie A italiana, pero una trifulca en el final le robó el protagonismo al solitario gol de Gianluca Gaetano (82').

Corría el minuto 89 cuando los dueños de casa trataron de parar el juego lanzando el balón fuera, pues uno de sus jugadores se quedó en el suelo acusando una lesión.

Sin embargo, el jugador de "La Loba" Mario Hermoso corrió para quedarse con el esférico antes de que deje la cancha. Cagliari cortó la contra, pero inició una gran discusión argumentando una falta al fair play.

- Revisa el momento:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada