[VIDEO] Cagliari y Roma protagonizaron conato por intento de parar el juego acusando lesión

Cagliari cosechó un triunfo de 1-0 ante AS Roma por la fecha 14 de la Serie A italiana, pero una trifulca en el final le robó el protagonismo al solitario gol de Gianluca Gaetano (82').

Corría el minuto 89 cuando los dueños de casa trataron de parar el juego lanzando el balón fuera, pues uno de sus jugadores se quedó en el suelo acusando una lesión.

Sin embargo, el jugador de "La Loba" Mario Hermoso corrió para quedarse con el esférico antes de que deje la cancha. Cagliari cortó la contra, pero inició una gran discusión argumentando una falta al fair play.

- Revisa el momento: