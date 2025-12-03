Tópicos: Deportes | Fútbol | Liguilla de Promoción
[VIDEO] Ariel Cáceres abrió la cuenta para Concepción ante Cobreloa y desató euforia en Collao
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los penquistas pegaron primero en el "Ester Roa".
Los penquistas pegaron primero en el "Ester Roa".
Deportes Concepción pegó primero en la ida de la final de la Liguilla del Ascenso ante Cobreloa, con un gol de Ariel Cáceres, quien desató la euforia de los miles de hinchas penquistas en el Estadio "Ester Roa" en Collao.
Revisa el gol de Concepción:
🤩⚽🟣 ¡QUÉ MOMENTO EN COLLAO!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 4, 2025
Ariel Cáceres anotó su primer gol con la camiseta de Deportes Concepción, para poner el 1-0 ante Cobreloa en la final de ida por la Liguilla de la #LigaDeAscensoCaixun 2025.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax… pic.twitter.com/KvY8P650L6