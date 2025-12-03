Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.1°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liguilla de Promoción

[VIDEO] Ariel Cáceres abrió la cuenta para Concepción ante Cobreloa y desató euforia en Collao

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los penquistas pegaron primero en el "Ester Roa".

[VIDEO] Ariel Cáceres abrió la cuenta para Concepción ante Cobreloa y desató euforia en Collao
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Concepción pegó primero en la ida de la final de la Liguilla del Ascenso ante Cobreloa, con un gol de Ariel Cáceres, quien desató la euforia de los miles de hinchas penquistas en el Estadio "Ester Roa" en Collao.

Revisa el gol de Concepción: 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada