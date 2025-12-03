Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.1°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liguilla de Promoción

[VIDEO] Iván Ledezma deslumbró con un golazo para el empate parcial de Cobreloa ante Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante de los loínos sacó un remate con mucho efecto en Collao.

[VIDEO] Iván Ledezma deslumbró con un golazo para el empate parcial de Cobreloa ante Concepción
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante Iván Ledezma deslumbró este miércoles en el Estadio "Ester Roa" con un golazo de derecha, con mucho efecto, para el empate parcial 1-1 de Cobreloa ante el local Deportes Concepción, en la ida de la final de la Liguilla del Ascenso.

En el minuto 66, tras un intento de recuperación de los lilas, Ledezma interceptó y le pegó de primera, con una rosca impresionante que no pudo atajar el arquero Nicolás Araya.

Revisa el gol Ledezma: 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada