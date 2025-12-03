[VIDEO] Iván Ledezma deslumbró con un golazo para el empate parcial de Cobreloa ante Concepción

El volante Iván Ledezma deslumbró este miércoles en el Estadio "Ester Roa" con un golazo de derecha, con mucho efecto, para el empate parcial 1-1 de Cobreloa ante el local Deportes Concepción, en la ida de la final de la Liguilla del Ascenso.

En el minuto 66, tras un intento de recuperación de los lilas, Ledezma interceptó y le pegó de primera, con una rosca impresionante que no pudo atajar el arquero Nicolás Araya.

Revisa el gol Ledezma: