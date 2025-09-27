Brasil y México protagonizarán el duelo estelar por el “grupo de la muerte” en el Mundial sub 20

El Mundial sub 20 de nuestro país tendrá uno de los atractivos duelos este domingo en el Estadio Nacional cuando dos combinados de peso continental como Brasil y México se vean las caras por el competitivo Grupo C, a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT).

La "Canarinha" se instaló en el denominado "grupo de la muerte" como campeona del reciente Sudamericano disputado en Venezuela. Aunque carece de estelares como Endrick, Estevao o Vitor Roque; los dirigidos por Ramón Menezes mantienen su ambición por brillar en el torneo que han conquistado en cinco ocasiones.

En la otra vereda, el combinado azteca se apoya en su corona de Concacaf en 2024 para hacer su mejor presentación en una zona que tendrá también a una candidata como España y a una selección como Marruecos, que dio la sorpresa en la última cita planetaria mayor.

El equipo dirigido por Adrián Sánchez viene de disputar el Torneo "Maurice Revello", donde quedó cuarto tras caer ante Francia y Dinamarca. Con esa experiencia como base, buscará frenar a un equipo que está llamado a llegar a la final después de diez años.

Con arbitraje del italiano Maurizio Mariani, podrás seguir todos los detalles del Mundial sub 20 a través de Cooperativa.cl.