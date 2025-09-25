Síguenos:
Los 10 futbolistas de mayor tasación que jugarán el Mundial sub 20

El Mundial Sub 20 arranca este sábado en Chile y todas las selecciones ya definieron sus planteles. Según Transfermarkt, portal especializado en el mercado de fichajes, estos son los 10 futbolistas de mayor valor que dirán presente en la cita con su valor tasado en euros.

