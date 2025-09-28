México y Brasil protagonizaron vibrante empate en su estreno por el Mundial Sub 20

En uno de los duelos destacados por la primera fecha, Brasil y México no decepcionaron y ofrecieron un vibrante empate 2-2 en el Estadio Nacional durante su estreno por el Mundial sub 20, posicionándose ambos por detrás de Marruecos en el complejo Grupo C.

Teniendo como antecedente la victoria de los africanos ante España ambos equipos salieron con ambición, pero los aztecas fueron más incisivos y encontraron la tempranera ventaja cuando Alexéi Domínguez aprovechó un mal rechace del portero Otávio (10').

Los dirigidos por Ramon Hubner no se quedaron atrás y, aunque sintieron el golpe, rápidamente se acomodaron para reaccionar con una jugada colectiva en la que Rafael Coutinho (21') terminó sacando un remate distante que se coló seco en el ángulo inferior.

El trámite se mantuvo abierto hasta la segunda parte, donde el ida y vuelta se acentuó con un poco más de protagonismo para los norteamericanos. No obstante, Brasil fue el que terminó pasando al frente con una conquista de Luighi (76') después de varios pasajes sin aparecer.

La situación exigió mucho más a México. De ahí que el equipo batalló hasta que un córner servido por Gilberto Mora se encontró con un cabezazo impecable de Diego Ochoa (86'), quien le cambió el palo al meta que milita en Cruzeiro.

Con este empate, México y Brasil suman un punto en el Grupo C, donde Marruecos se instaló como líder tras su debut victorioso. En la próxima fecha, los aztecas se medirán con España, mientras la "canarinha" irá ante los africanos en un duelo que puede marcar el rumbo de la zona.