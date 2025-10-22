Hijo de Nelson Acosta: "Mi papá está delicado de salud, pero sigue bien cuidado"

Desde hace rato que Nelson Acosta, histórico exentrenador de la selección chilena, Unión Española y Cobreloa, entre otros equipos, pasa por un delicado estado de salud debido a un avanzado Alzheimer.

En las últimas horas, Damián Acosta, hijo menor del entrenador, entregó una actualización y contó que la situación del nacido en Uruguay sigue siendo complicada, aunque está siendo atendido con mucho cariño en su hogar.

"Mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño", expresó en conversación con Las Últimas Noticias.

Además, se refirió al negocio que comenzó con su padre hace 10 años, como es un viñedo dedicado a su carrera: "Nos gustaba mucho disfrutar del vino con mi papá, en los asados especialmente, y como queríamos hacer algo juntos, cambiamos una producción de naranjos e instalamos una viña en una tierra de cinco hectáreas".

En ese sentido, explicó que se producen distintos vinos que conmemoran la carrera del DT, donde uno de ellos lleva el nombre de Ombú, un árbol característico de Uruguay, y está acompañado de cinco estrellas y cinco pájaros: "Representan los títulos que ganó como entrenador y como futbolista profesional".