Tópicos: Deportes | Fútbol | Real Madrid

Real Madrid sufrió derrota en la Corte Suprema por la marca "Real Mandril"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "merengues" vieron rechazado su recurso tras una primera decisión del INAPI.

Real Madrid sufrió derrota en la Corte Suprema por la marca
 Xinhua
El club español Real Madrid lamentó un duro revés judicial en Chile, pues la Corte Suprema ratificó la validez de inscripción de la marca "Real Mandril" en nuestro país.

En marzo pasado, el conjunto "merengue" alegó sin éxito ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) por el registro que solicitaron emprendedores nacionales en la Clase 43 correspondiente a restaurantes.

Tras aquel traspié los madrileños elevaron el reclamo al máximo tribunal del país el pasado con un fallido recurso de casación 8 de octubre.

El pasado 10 de noviembre insistieron con un recurso de resposición, pero la Corte Suprema también desestimó aquella acción del club español, según el noticiero 24 horas.

Cabe recordar que anteriormente el INAPI indicó que, pese a las similitudes, ambas marcas "pueden ser fácilmente reconocibles y distinguibles por el público consumidor", y que sus símbolos "logran dotar al signo se una identidad y fisonomía propia", de acuerdo a lo revelado en su momento por CNN Chile.

De esta manera, "Real Mandril" podrá seguir sin complicaciones su ya larga tramitación de registro.

