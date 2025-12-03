Luis Mena manifestó preocupación por triple fecha que tendrá La Roja Femenina en abril

La selección chilena femenina cerró este 2025 con una victoria por 1-0 ante Paraguay en el estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, por lo que quedó en el tercer puesto de la tabla, con siete puntos, a uno del líder Venezuela.

Si bien valoró el triunfo ante las guaraníes, el técnico de La Roja, Luis Mena, manifestó su preocupación por el complicado panorama que enfrentará en abril próximo, considerando que en ese mes se disputará una triple fecha, con duelos frente a Argentina, Colombia y Uruguay.

"Ahora nos toca una triple fecha, donde enfrentaremos de local a Argentina y luego visitaremos a Colombia y Uruguay. Va a ser terrible, de verdad. Incluso, no sé si será tan aconsejable a nivel físico, por el esfuerzo que pueden hacer nuestras jugadoras", expresó el adiestrador en conferencia de prensa.

"Tenemos que planificar bien esa triple fecha, que será importantísima porque nos enfrentamos con rivales directos. Va a ser complicado", añadió.

Además, sobre el inicio del combinado nacional en este proceso clasificatorio, sostuvo: "Me hubiera encantado terminar el año con 10 puntos, era lo ideal y lo que nosotros teníamos en mente, pero esto es fútbol. Queremos llevar a Chile a lo más alto. Sé que será complicado, que vamos a tener caídas, pero hay que saber levantarse rápidamente y recomponer todo".