Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago9.9°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Sebastián Miranda fue protagonista de los memes tras la victoria de La Roja sobre Perú

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Roja venció a Perú por 2-1 en un amistoso en La Florida y en redes sociales, los usuarios celebraron con memes, que tuvieron al técnico Sebastián Miranda como gran protagonista.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados