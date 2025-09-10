[VIDEO] Hinchas de Colombia y Venezuela protagonizaron batalla campal en Bogotá

Hinchas de Colombia y Venezuela protagonizaron durante la noche de este martes una batalla campal en Bogotá, tras el término del partido de la última fecha de las Clasificatorias, un triunfo de la selección cafetera por 3-6 como visita ante la "Vinotinto" en Maturín.

El partido fue proyectado en City U, plaza estudiantil ubicada en el centro de Bogotá. Los incidentes comenzaron cuando un grupo de hinchas empezaron a lanzar proyectiles, debido a que no podían ver la pantalla, pero la situación escaló hasta la violenta gresca en la vía pública, teniendo que intervenir guardias de seguridades presentes para detener el caos entre colombianos y venezolanos.

Con el resultado, Venezuela quedó sin pasajes al repechaje del Mundial de 2026, ya que fue relegado del séptimo puesto, que terminó en manos de Bolivia, que hizo la tarea al vencer a Brasil en El Alto.

Revisa las imágenes de la riña en Bogotá: