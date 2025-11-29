Juan Tagle confirmó que apelarán por tarjeta amarilla que recibió Zampedri ante Huachipato
El delantero está en riesgo de perderse el cierre de la temporada por suspensión.
El delantero está en riesgo de perderse el cierre de la temporada por suspensión.
El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, confirmó que el cuadro cruzado apelará a la tarjeta amarilla que recibió el capitán Fernando Zampedri ante Huachipato y que lo dejó suspendido para la última fecha de la Liga de Primera.
Tras el encuentro disputado en Talcahuano, el mandamás del elenco precordillerano sostuvo que "vimos la jugada y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no tocó al jugador ni arriba ni abajo. Incluso recibió una patada a la altura de la rodilla y quedó bastante averiado después de eso".
El dirigente agregó que "en este caso nos parece evidente que esta tarjeta amarilla debería ser eliminada porque además deja a Fernando fuera del último partido cuando estamos peleando cosas importantes".
Por último, el timonel del conjunto estudiantil avisó que "vamos a ir con todos los argumentos y las imágenes al Tribunal de Disciplina para poder demostrar que en este caso no hubo ni siquiera una falta, no hay ninguna discusión".
Universidad Católica recibirá el próximo sábado a Unión La Calera en el Claro Arena, duelo donde la UC debe ganar para depender de sí misma y asegurar su clasificación a Copa Libertadores como Chile 2.