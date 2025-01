Juan Tagle por Medel: Ha manifestado su deseo de volver, pero también tiene intereses económicos

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, detalló en qué estado se encuentran las negociaciones para incorporar al histórico jugador Gary Medel y apuntó que es "optimista" en que se puede alcanzar un acuerdo.

"Soy optimista, en la medida que ambas partes pongamos de nuestro lado, eso estamos buscando y estamos en ese proceso, son procesos lentos y complejos porque son decisiones importantes para el club y para el jugador, que está en la etapa final de su carrera y ha manifestado su deseo de volver a su casa, pero también tiene sus intereses económicos", apuntó el dirigente.

"Los entendemos, y no puedo poner un plazo porque depende que se produzca un acercamiento en las posiciones", declaró.

"Siempre asumimos que esta era una negociación que íbamos a tener con él, no con Boca. Nunca estuvo en nuestras consideraciones ir a negociar a Boca Juniors, porque manifestaron que había una disposición de ellos a terminar su contrato para que luego negociara con nosotros como jugador libre", detalló.

Sobre Cesar Pinares y Alfonso Parot, declaró que "sus contratos terminaron, en ambos casos se hicieron propuestas, entiendo que César estaría yendo a otro club, no hemos tenido una respuesta. En el caso de Alfonso estamos en posiciones no muy cercanas y cada uno tiene que ir tomando sus posiciones".

También habló acerca del delantero Diego Valencia: "Nos interesaría y lo hemos manifestado, el propio Diego, nuestro interés que pueda evaluar una propuesta nuestra, pero tiene que solucionar su problema con Salernitana, tiene un litigio con el club, y creo que ellos deben tener claridad sobre qué sucede con ese caso antes de evaluar una salida, no sé si los tiempos de ellos van a calzar".

Para cerrar, abordó la salida de Gonzalo Tapia: "Estas cosas no son blanco y negro, nosotros con el jugador teníamos la intención de renovar contrato, era nuestro propósito, y lo manifestamos muchas veces, mantuvo su decisión de no renovar, diciendo que su deseo era dejar algo al club. Lo ideal era renovar contrato y negociar nosotros en una posición más fortalecida con un potencial comprador. No se logró, pero el jugador nos señaló que quería dejar algo al club, lo cumplió y eso lo reconocemos".