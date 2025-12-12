Juan Tagle reveló propuesta para suspender duelos por competencia internacional

Tras una nueva sesión del Consejo de Presidentes de la ANFP, el mandamás de Universidad Católica, Juan Tagle, entregó detalles con respecto a una novedosa normativa que puede beneficiar al propio cuadro cruzado en la temporada 2026.

En la instancia se planteó una medida para suspender partidos en caso de que un equipo chileno se encuentre en competencias internacionales, situación que puede facilitar la participación de los estudiantiles en Copa Libertadores.

Sin embargo, el dirigente puntualizó que "la propuesta que venía era muy amplia. Decía que en semifinales y final, los equipos podían suspender los partidos. Ni siquiera se aclaraba si era el partido anterior o posterior. Eso fue uno de los temas que yo levanté y finalmente quedó que, en caso de semifinal, se puede suspender el duelo anterior al partido en el extranjero".

Con respecto a las reuniones de estos días, el timonel de la UC afirmó que "fueron dos jornadas bastante útiles, habernos dado el tiempo de poder discutir temas relevantes, como lo son los resultados del año, cómo se va a cerrar el año en lo financiero; hoy conocimos el presupuesto del siguiente año. La organización se ve relativamente sana y también pudimos aprobar un formato de fútbol formativo que creo que apoya a que haya un mejor progreso del fútbol joven".

Sobre el financiamiento de las series menores, el directivo del elenco precordillerano sostuvo que "desde el año pasado que hay una estructura donde los clubes tienen que aportar con eso. El dinero no se inventa, hay que ganarlo. Hay que tener mejores sponsors, ingresos adicionales. Mientras tanto, el acuerdo es razonable y creo que hemos logrado una estructura de torneo que va a aportar más al desarrollo".

"Yo soy realista en estas materias. Sabemos que la selección hoy no genera la cantidad de recursos que generaba en el pasado, más con los resultados de la selección. Entonces, el que pensó eso, era una ilusión. Me parece que mantenernos con esta estructura de 50/50 era previsible", cerró Tagle.