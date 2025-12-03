Juan Tagle: Se nos acabaría el motivo de broma, pero será un tremendo aporte que la U tenga estadio

Juan Tagle, presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, sorprendió al ofrecer ayuda a Colo Colo y a Universidad de Chile en sus respectivos anhelos relacionados con los estadios.

"Somos los más grandes, pero no por eso vamos a caer en una soberbia: queremos aportar", expresó el dirigente en diálogo con el podcast "El Gerente", del diario The Clinic.

"Por ejemplo, queremos que otros clubes puedan modernizar su estadio y tener un estadio del nivel del Claro Arena, (porque) eso nos va a ayudar a todos", añadió.

"Ojalá que Colo Colo pueda renovar su estadio y ojalá, lo digo sin ningún ánimo de burla ni mucho menos, que la U tenga un estadio, porque sería un tremendo aporte al fútbol chileno", complementó.

"A los hinchas se nos acabaría este motivo de broma, pero sería un tremendo aporte que la U tenga su estadio, que no tenga que pelear por el Estadio Nacional", cerró en relación al tema.