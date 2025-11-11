Nicolás Castillo pidió que mundialistas sub 17 de la UC ahora entrenen y compitan con el plantel profesional

Nicolás Castillo, delantero de City Soccer FC en Estados Unidos, lanzó una dura crítica contra Cruzados, por el nulo reconocimiento a los jugadores Amaro Pérez, Joaquín Meneses, Cristóbal del Río y Francisco Daza, que representaron a Universidad Católica en la selección chilena que participó en el Mundial Sub 17 en Catar.

"Cuatro jugadores de Universidad Católica, 3/4 con contrato profesional, representando a Chile en el Mundial Sub-17. Y sin embargo... ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido a destacar por parte de Cruzados", escribió Castilo en sus historias de Instagram, con una fotografía de los canteranos.

"Estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de Católica con orgullo y compromiso", agregó el exseleccionado, quien fue mundialista sub 20 en 2013.

Del mismo modo, Castillo hizo un pedido especial para el futuro de estos cuatro juveniles de la UC.

"Ojalá que, cuando vuelvan a Chile, la prioridad sea clara: Verlos entrenando y compitiendo con el plantel profesional. Y ojalá también acabar con los 'procesos' de verlos división por división. Cuando un chico destaca, hay que probarlos en el plantel. Si no, ¿Cuándo van a estar preparados? Los de casa siempre son los más importantes", comentó.

Finalmente, dedicó un mensaje a Perez, Menses, Del Río y Daza: "A ustedes, muchachos... levanten la cabeza, que este sueño recién está comenzando".