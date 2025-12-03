Tribunal dejó sin efecto amonestación a Zampedri y quedó habilitado para jugar ante La Calera

El Tribunal de Disciplina de la ANFP aceptó la apelación de Cruzados y decidió no computar la amarilla que recibió el delantero Fernando Zampedri en el partido con Huachipato, por lo que el capitán de Universidad Católica quedó habilitado para jugar el fin de semana ante Unión La Calera, en la última fecha de la Liga de Primera.

Zampedri había sido amonestado en el empate con los acereros en Talcahuano y había quedado suspendido por acumulación de amarillas (la décima en el torneo); pero de inmediato la dirigencia encabezada por Juan Tagle anunció que iba a apelar, ya que las imágenes evidenciaban que el ariete nacionalizado chileno no había cometido falta.

Para la UC, el partido con La Calera es crucial, ya que dependen de sí mismos para terminar en el segundo lugar de la tabla y conseguir la clasificación directa a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026 como "Chile 2".

Además, el propio Zampedri tiene su lucha personal para convertirse por sexta vez consecutiva en goleador del campeonato nacional. El ariete lleva 16 conquistas, dos más que Leonardo Valencia (Audax Italiano).

El duelo entre la UC y La Calera será el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Claro Arena, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.