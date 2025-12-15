"A vivir la vida en colores": Las hijas de "Chupete" Suazo firmaron su primer contrato profesional

Las gemelas Arantza y Grettel Suazo, hijas del ahora exdelantero Humberto "Chupete" Suazo firmaron su primer contrato como profesionales, tal como lo anunció este lunes Universidad de Chile, club donde hicieron buena parte de las divisiones inferiores.

"𝑫𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒐𝒍 𝒂 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔", escribió la cuenta en Instagram del elenco azul, vigente subcampeón del fútbol femenino chileno.

"Las gemelas Suazo firmaron su primer contrato profesional con el Romántico Viajero", añadió.

Mientras Arantza siguió los pasos de su padre y es delantera, Grettel es mediocampista central.