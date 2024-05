Alvarez: Todos los futbolistas del plantel saben bien por qué no juegan y qué tienen que mejorar

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, se refirió a la ausencia de Lucas Assadi de la lista de jugadores citados para jugar el clásico con U. Católica y sostuvo que en su plantel todos los futbolistas están al tanto de los motivos de sus decisiones.

"Tenemos un plantel de 24 futbolistas de campo y cuatro arqueros, donde todos pelean por un lugar desde el día siguiente al partido, de comienzo de semana", sostuvo este viernes, en conferencia de prensa.

Para Alvarez, "los rendimientos individuales son permanentemente crecientes y una vez más a la hora de dar la lista, como dije, se comete esa injusticia porque solo pueden ir 18".

"Con los siete que irían a la banca, los 11 puestos siempre están cubiertos por jugadores naturales o adaptaciones. Todos los futbolistas del plantel saben bien por qué juegan, porqué no juegan y qué tienen que mejorar", detalló.

"Fue futbolística, como todas las que tomé", siguió, apuntando que "el rival es el segmento final de la preparación, me enfoco más en el funcionamiento nuestro y que vaya creciendo. Después lo adaptamos al rival de turno. Para que el equipo crezca, hay que lograr coordinaciones, pero al mismo tiempo el crecimiento individual de los jugadores".

"Todo futbolista tiene dos fases de juego, la ofensiva y la defensiva, me gusta confirmarlo con imágenes, ellos pasan frecuentemente por mi oficina donde les muestro imágenes de lo que hacen con la pelota, cuando no la tienen y lo que tienen que mejorar, corregir o lo que están haciendo bien. Pasado el tiempo vemos la progresión y si crecieron o no. Todos los jugadores del plantel pasan por esa instancia, es la forma en que tengan claro lo que queremos de ellos, cómo lo están haciendo y por qué son el primero, segundo o tercero en el puesto", argumentó.

"El carácter es parte del rendimiento, las capacidades suman y la actitud multiplica. Usted puede ter un cinco técnico, táctico y físico y cinco de carácter, pero no se suman, multiplican", subrayó el DT de la U.

De cara al choque con los "cruzados", abordó que "todo el plantel está disponible, a excepción de José Castro. El sábado veremos la alineación, no suelo comentarla antes. Esperaremos y alinearemos el mejor once para este partido".

La solidez institucional

El técnico de la U valoró igualmente la extensión de contrato con Leandro Fernández, pues considera que esto "habla de un proyecto institucional, que es lo que uno analiza a la hora de tomar el cargo".

"Que a esta altura del año haya renovaciones habla de un proyecto y solidez institucional, y de una continudad de trabjo con el plantel. Eso da mucha tranquilidad", señaló.