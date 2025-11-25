Director de Azul Azul: Lo mejor es que Clark dé un paso al costado

Andrés Weintraub, representante de la Casa de Bello en Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, expresó su preocupación por la sanción en contra de Michael Clark, presidente de la sociedad y aseguró que lo mejor para el club es que el empresario deje su puesto.

"Estoy muy preocupado por la situación. Hay un daño de prestigio muy importante a la institución", dijo en conversación con El Mercurio.

"Vamos a tener una reunión la próxima semana, no hemos conversado todavía con ellos. Con la rectora Rosa Devés no hemos tenido contactos, pero esta preocupación que hay no es nueva, viene de hace tiempo. Lo que pasa es que la sanción de la CMF hizo que estallara todo", añadió.

Respecto a la situación de Clark, el académico expresó que "lo más conveniente para el club es que él dé un paso al costado, indistinto de su situación personal (...) El perjuicio que le causa al club es muy grande".

Además, se refirió a la posibilidad de que la Casa de Estudios tome medidas más drásticas en relación al escudo y al nombre del club.

"Es decisión de la rectora Devés. Personalmente, espero que no lleguemos a ese punto y que se vaya solucionando de una manera menos drástica. Están pasando muchas cosas, con los juicios que andan dando vueltas y la misma apelación de Clark, que hay que ver cómo se va resolviendo. Incluso la misma justicia puede tomar la decisión por nosotros", comentó.