Mundialista sub 17 Jhon Cortés firmó su primer contrato con la U

Universidad de Chile tuvo su primer movimiento en el mercado de pases, pero de forma interna, pues anunció la firma de Jhon Cortés, delantero de 17 años que suscribió su primer contrato profesional.

El atacante fue parte de la selección chilena que disputó la Copa del Mundo sub 17 en Catar, donde sumó minutos en los tres partidos de fase de grupos; siendo titular en el debut ante Francia.

"Era un sueño que tenía desde muy chico, estoy muy feliz por la confianza que me dan y por firmar un contrato con el club que amo (...) Mis metas son ir de a poco y consolidarme en la U, cada día voy a esforzarme el doble", señaló Cortés en los canales oficiales del cuadro azul.