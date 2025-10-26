Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Alerta en la U: Assadi salió con una lesión del clásico con la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante evidenció dolores en una jugada contra Branco Ampuero.

Alerta en la U: Assadi salió con una lesión del clásico con la UC
El atacante Lucas Assadi encendió las alarmas en Universidad de Chile luego que dejó con una lesión el clásico estudiantil ante U. Católica, quedando en duda su presencia para la revancha con Lanús en Copa Sudamericana.

El jugador, que entró durante el segundo tiempo, dio muestras de dolor tras una jugada contra Branco Ampuero y abandonó el partido.

En su reemplazo entró Nicolás Guerra.

La revancha con Lanús por semifinales de la Sudamericana está agendada para el jueves 30 de octubre.

Las + leídas
